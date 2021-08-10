Осенью в мире резко возрастет смертность от коронавируса, - прогноз ученых
Фото: в свете ожидается резкий рост больных на коронавирус (Getty Images)
Ученые прогнозируют, что смертность от коронавируса начнет резко расти в мире с начала сентября. Она может достичь к декабрю 5,3 млн человеческих жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Американского Института показателей и оценки здоровья.
Его прогнозы различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смерти, связанные с коронавирусом, включая летальными, которые официально не фиксируются.
Количество людей, которые умрут из-за причин, связанных с этой болезнью, согласно прогнозу, достигнет 12 млн.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности".
Напомним, на прошлой неделе количество случаев COVID в мире перевалила за 200 млн.