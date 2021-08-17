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Ошибки в COVID-сертификатах: в Минздраве объяснили, как исправить или внести данные в документ

Автор: Мария Кучерявец

В Украине сейчас действует бумажное международное свидетельство о вакцинации, также будут введены в обращение цифровые COVID-сертификаты. Стало известно, как внести в документ информацию или же изменить ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.

Так, чтобы проверить, внесли ли данные о вакцинации, необходимо обратиться к врачу, с которым заключили декларацию.

Указано, что семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации, потому что на основе этих данных он выписывает международное свидетельство о вакцинации.

В случае, если врач не видит в электронной системе данных о вакцинации, или же они неполны или неправильно внесены, следует обратиться в пункт, где была сделана прививка, ведь изменять данные может врач проводивший иммунизацию.

Ведомство отмечает, что с собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации заявили, что Еврокомиссия и европейские партнеры в ближайшие недели одобрят COVID-сертификат в приложении "Дия".

Добавим, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало 1 июля.

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