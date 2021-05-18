Ослаблення карантину в Англії: жителів закликають побоюватися "індійського" штаму COVID-19

У Великобританії з понеділка послабили карантинні обмеження. Але, всупереч цьому, "індійський" штам коронавірусу ще становить небезпеку для жителів країни.

Влада країни попереджає жителів про небезпеку і радить не ігнорувати загальні правила й дотримуватися обережності.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав британців "зробити наступний крок з великою обережністю".

"Ми уважно спостерігаємо за поширенням варіанту, вперше виявленого в Індії, і вживаємо оперативних заходів там, де рівень інфікування зростає. Я закликаю всіх проявляти обережність і брати на себе відповідальність, насолоджуючись сьогодні новими свободами, щоб тримати вірус у вузді", - говорить Джонсон.

Видання зазначає, що захворюваність цим штамом коронавірусу збільшилася більш ніж у два рази за тиждень у Великобританії. Наприклад, в районах Північної Англії, найбільш постраждалих від цього варіанту, проводилися масштабні випробування і посилена вакцинація.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок сказав, що "індійський" штам, формально відомий як B. 1.617.2, більш заразний і "цілком ймовірно, що він стане домінуючим варіантом".