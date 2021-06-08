Отчет США подтвердил вероятность утечки коронавируса из китайской лаборатории, - СМИ

Гипотеза о том, что коронавирус просочился из китайской лаборатории в Ухане, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения. Об этом говорится в отчете национальной лаборатории правительства США.

Об этом сообщает The Wall Street , ссылаясь на источники, которые знакомы с секретным документом.

В отчете говорится, что исследование было подготовлено в мае 2020 года Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса в Калифорнии и было направлено Государственным департаментом, когда он проводил расследование происхождения пандемии.

Люди, знакомые с исследованием, сказали изданию, что исследование было подготовлено "Z-подразделением" Лоуренса Ливермора, которое является его разведывательным подразделением. Лоуренс Ливермор обладает значительным опытом в биологических вопросах и его оценка основывалась на геномном анализе вируса SARS-COV-2, который вызывает Covid-19.

Известно, что разведка США сейчас рассматривает два вероятных сценария происхождения коронавируса: вирус возник в результате аварии в лаборатории или возник в результате контакта человека с инфицированным животным.

"Но они не пришли к выводу", - сказал источник.

До этого утверждалось в отчете американской разведки, что трое исследователей из китайского Института вирусологии в Ухане заболели в ноябре 2019 года и обратились за помощью в больницу.