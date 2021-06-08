Звіт США підтвердив ймовірність витоку коронавірусу з китайської лабораторії, - ЗМІ
Гіпотеза про те, що коронавірус просочився з китайської лабораторії в Ухані, правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення. Про це йдеться у звіті національної лабораторії уряду США.
Про це повідомляє The Wall Street, посилаючись на джерела, які знайомі з секретним документом.
У звіті говориться, що дослідження було підготовлено в травні 2020 року Ліверморською національною лабораторією Лоуренса в Каліфорнії і було направлено Державним департаментом, коли він проводив розслідування походження пандемії.
Люди, знайомі з дослідженням, сказали виданню, що дослідження було підготовлено "Z-підрозділом" Лоуренса Лівермора, яке є його розвідувальним підрозділом. Лоуренс Лівермор володіє значним досвідом в біологічних питаннях і його оцінка ґрунтувалася на геномному аналізі вірусу SARS-COV-2, який викликає Covid-19.
Відомо, що розвідка США зараз розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу: вірус виник в результаті аварії в лабораторії або виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною.
"Але вони не прийшли до висновку", - сказало джерело.
До цього стверджувалося у звіті американської розвідки, що троє дослідників з китайського Інституту вірусології в Ухані захворіли в листопаді 2019 року та звернулися за допомогою в лікарню.
Нагадаємо, Трамп зажадав від Китаю компенсації для всього світу через пандемію коронавірусу. Він вважає, що в поширенні Covid-19 винні китайці.
Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключають і в ВООЗ.