Откроют школы, ТРЦ и рынки: Херсонская область ослабляет карантин
Фото: школы в Херсонской области начнут работу (Getty Images)
Херсонская область ослабляет карантинные ограничения, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса. Решение сегодня приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
В частности, в области будет разрешена:
- работа учреждений дошкольного образования, учреждений общего среднего образования для учащихся 1 - 4 и 11 классов.
- работа непродовольственных рынков, ТРЦ, заведений общественного питания, торговли и с соблюдением противоэпидемических норм.
Вместе с тем, в области продолжат патрулирование COVID-патрули с целью контроля за выполнением субъектами хозяйствования и населением противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Тернополе решили ослабить карантин и восстановить очное обучение учащихся 5-11 классов.
РБК-Украина писало, что во Львове продолжили усиленный карантин до 4 мая. Однако местная власть приняла решение ослабить некоторые карантинные ограничения.