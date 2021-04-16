ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відкриють школи, ТРЦ і ринки: Херсонська область послаблює карантин

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 21:45
Відкриють школи, ТРЦ і ринки: Херсонська область послаблює карантин Фото: школи в Херсонські області почнуть роботу (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Херсонська область послаблює карантинні обмеження, які були раніше введені через поширення коронавіруса. Рішення сьогодні прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

Зокрема, в області буде дозволено:

  • роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1 – 4 та 11 класів.
  • роботу непродовольчих ринків, ТРЦ, закладів громадського харчуванн з дотриманням протиепідемічних норм.

Водночас, в області продовжать патрулювання COVID-патрулі з метою контролю за виконанням суб’єктами господарювання та населенням протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів.

РБК-Україна писало, що у Львові продовжили посилений карантин до 4 травня. Проте місцева влада прийняла рішення послабити деякі карантинні обмеження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Херсонская область Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19