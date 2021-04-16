Відкриють школи, ТРЦ і ринки: Херсонська область послаблює карантин
Фото: школи в Херсонські області почнуть роботу (Getty Images)
Херсонська область послаблює карантинні обмеження, які були раніше введені через поширення коронавіруса. Рішення сьогодні прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.
Зокрема, в області буде дозволено:
- роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1 – 4 та 11 класів.
- роботу непродовольчих ринків, ТРЦ, закладів громадського харчуванн з дотриманням протиепідемічних норм.
Водночас, в області продовжать патрулювання COVID-патрулі з метою контролю за виконанням суб’єктами господарювання та населенням протиепідемічних заходів.
Раніше повідомлялося, що у Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів.
РБК-Україна писало, що у Львові продовжили посилений карантин до 4 травня. Проте місцева влада прийняла рішення послабити деякі карантинні обмеження.