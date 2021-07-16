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Отвергли обвинения: Китай посоветовал ВОЗ изучить теорию о завозе коронавируса в Ухань

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Пятница 16 июля 2021 12:58
Отвергли обвинения: Китай посоветовал ВОЗ изучить теорию о завозе коронавируса в Ухань Фото: в Китае отвергают утечку коронавируса из лаборатории (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Китай отверг обвинения ВОЗ в том, что он не предоставил необработанные данные, необходимые для расследования происхождения коронавируса. Также ВОЗ посоветовали изучить теорию о завозе COVID-19 в Ухань, а не утечке из лаборатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь утверждает, что его страна позволила экспертам "увидеть исходные данные, требующие особого внимания", хотя "некоторая информация связана с конфиденциальностью и не может быть скопирована и вывезена из страны".

"Группа экспертов, посетившая Китай, согласилась с тем, что гипотеза о том, что утечка в лаборатории привела к вспышке, крайне маловероятна", - сказал Чжао Лицзянь.

Дипломат попросил не политизировать этом ворос.

Он уверен, что на новом этапе изучения происхождения коронавируса должна быть рассмотрена версия, что вирус попал в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не стал результатом утечки из лаборатории.

Ранее ВОЗ заявила о преждевременном отказе от теории относительно того, что коронавирус распространился из лаборатории Китая.

Также сообщалось, что ВОЗ разработала второй этап изучения коронавируса.

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