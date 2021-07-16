Отвергли обвинения: Китай посоветовал ВОЗ изучить теорию о завозе коронавируса в Ухань
Китай отверг обвинения ВОЗ в том, что он не предоставил необработанные данные, необходимые для расследования происхождения коронавируса. Также ВОЗ посоветовали изучить теорию о завозе COVID-19 в Ухань, а не утечке из лаборатории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь утверждает, что его страна позволила экспертам "увидеть исходные данные, требующие особого внимания", хотя "некоторая информация связана с конфиденциальностью и не может быть скопирована и вывезена из страны".
"Группа экспертов, посетившая Китай, согласилась с тем, что гипотеза о том, что утечка в лаборатории привела к вспышке, крайне маловероятна", - сказал Чжао Лицзянь.
Дипломат попросил не политизировать этом ворос.
Он уверен, что на новом этапе изучения происхождения коронавируса должна быть рассмотрена версия, что вирус попал в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не стал результатом утечки из лаборатории.
Ранее ВОЗ заявила о преждевременном отказе от теории относительно того, что коронавирус распространился из лаборатории Китая.
Также сообщалось, что ВОЗ разработала второй этап изучения коронавируса.