Відкинули звинувачення: Китай порадив ВООЗ вивчити теорію про завезення коронавірусу в Ухань
Китай відкинув звинувачення ВООЗ в тому, що він не надав необроблені дані, необхідні для розслідування Походження коронавірусу. Також ВООЗ порадили вивчити теорію про завезення COVID - 19 в Ухань, а не витоку з лабораторії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь стверджує, що його країна дозволила експертам "побачити вихідні дані, що вимагають особливої уваги", хоча "деяка інформація пов'язана з конфіденційністю і не може бути скопійована і вивезена з країни".
"Група експертів, яка відвідала Китай, погодилася з тим, що гіпотеза про те, що витік в лабораторії призвів до спалаху, вкрай малоймовірна", - сказав Чжао Ліцзянь.
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Він упевнений, що на новому етапі вивчення походження коронавірусу повинна бути розглянута версія, що вірус потрапив в Ухань разом із замороженими продуктами, а не став результатом витоку з лабораторії.
Раніше ВООЗ заявила про передчасну відмову від теорії щодо того, що коронавірус поширився з лабораторії Китаю.
Також повідомлялося, що ВООЗ розробила другий етап вивчення коронавірусу.