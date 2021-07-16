ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відкинули звинувачення: Китай порадив ВООЗ вивчити теорію про завезення коронавірусу в Ухань

Новость на русском →
П'ятниця 16 липня 2021 12:58
Відкинули звинувачення: Китай порадив ВООЗ вивчити теорію про завезення коронавірусу в Ухань Фото: у Китаї відкидають витік коронавірусу з лабораторії (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китай відкинув звинувачення ВООЗ в тому, що він не надав необроблені дані, необхідні для розслідування Походження коронавірусу. Також ВООЗ порадили вивчити теорію про завезення COVID - 19 в Ухань, а не витоку з лабораторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь стверджує, що його країна дозволила експертам "побачити вихідні дані, що вимагають особливої уваги", хоча "деяка інформація пов'язана з конфіденційністю і не може бути скопійована і вивезена з країни".

"Група експертів, яка відвідала Китай, погодилася з тим, що гіпотеза про те, що витік в лабораторії призвів до спалаху, вкрай малоймовірна", - сказав Чжао Ліцзянь.

Дипломат попросив не політизувати цьому ворос.

Він упевнений, що на новому етапі вивчення походження коронавірусу повинна бути розглянута версія, що вірус потрапив в Ухань разом із замороженими продуктами, а не став результатом витоку з лабораторії.

Раніше ВООЗ заявила про передчасну відмову від теорії щодо того, що коронавірус поширився з лабораторії Китаю.

Також повідомлялося, що ВООЗ розробила другий етап вивчення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Китай Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус