Відкинули звинувачення: Китай порадив ВООЗ вивчити теорію про завезення коронавірусу в Ухань

Китай відкинув звинувачення ВООЗ в тому, що він не надав необроблені дані, необхідні для розслідування Походження коронавірусу. Також ВООЗ порадили вивчити теорію про завезення COVID - 19 в Ухань, а не витоку з лабораторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь стверджує, що його країна дозволила експертам "побачити вихідні дані, що вимагають особливої уваги", хоча "деяка інформація пов'язана з конфіденційністю і не може бути скопійована і вивезена з країни".

"Група експертів, яка відвідала Китай, погодилася з тим, що гіпотеза про те, що витік в лабораторії призвів до спалаху, вкрай малоймовірна", - сказав Чжао Ліцзянь.

Дипломат попросив не політизувати цьому ворос.

Він упевнений, що на новому етапі вивчення походження коронавірусу повинна бути розглянута версія, що вірус потрапив в Ухань разом із замороженими продуктами, а не став результатом витоку з лабораторії.