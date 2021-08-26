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Ответственность на государстве. Еврорегулятор еще не одобрил бустерные дозы

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Европа, Четверг 26 августа 2021 15:09
Ответственность на государстве. Еврорегулятор еще не одобрил бустерные дозы Фото: регулятор ЕС в области лекарственных средств еще не одобрил бустерные дозы (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Европейская комиссия заявила, что страны ЕС, которые решат применять бустерные вакцины от коронавируса, могут столкнуться с повышенными юридическими рисками. Связано это с тем, что дополнительная доза еще не была рекомендована регулятором ЕС в области лекарственных средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) неоднократно заявляло, что необходимо изучить дополнительные данные, прежде чем организация одобрит использование бустерных вакцин. На данный момент Австрия, Бельгия, Франция, Венгрия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург и Словения вакцинируют граждан третьей дозой вакцины от коронавируса.

"Бустерные дозы в настоящее время не являются частью сертификатов о вакцинации и еще не подвергались научной оценке EMA из-за отсутствия достаточных данных", - говорится в заявлении Комиссии ЕС.

В случае неожиданных побочных эффектов, которые могут быть связаны с бустерными вакцинами, государства ЕС несут основную тяжесть любых юридических последствий.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует применение бустерных доз вакцины от коронавируса.

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