ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відповідальність на державі. Єврорегулятор ще не схвалив бустерні дози

Новость на русском →
Європа, Четвер 26 серпня 2021 15:09
Відповідальність на державі. Єврорегулятор ще не схвалив бустерні дози Фото: регулятор ЄС в області лікарських засобів ще не схвалив бустерні дози (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Європейська комісія заявила, що країни ЄС, які вирішать застосовувати бустерні вакцини від коронавірусу, можуть зіткнутися з підвищеними юридичними ризиками. Пов'язано це з тим, що додаткова доза ще не була рекомендована регулятором ЄС в області лікарських засобів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) неодноразово заявляло, що необхідно вивчити додаткові дані, перш ніж організація схвалить використання бустерних вакцин. На даний момент Австрія, Бельгія, Франція, Угорщина, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург і Словенія вакцинують громадян третьою дозою вакцини від коронавірусу.

"Бустерні дози в даний час не є частиною сертифікатів про вакцинацію і ще не піддавалися науковій оцінці EMA через відсутність достатніх даних",-йдеться в заяві Комісії ЄС.

В разі несподіваних побічних ефектів, які можуть бути пов'язані з бустерними вакцинами, держави ЄС несуть основний тягар будь-яких юридичних наслідків.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує застосування бустерних доз вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус