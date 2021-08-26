Відповідальність на державі. Єврорегулятор ще не схвалив бустерні дози

Європейська комісія заявила, що країни ЄС, які вирішать застосовувати бустерні вакцини від коронавірусу, можуть зіткнутися з підвищеними юридичними ризиками. Пов'язано це з тим, що додаткова доза ще не була рекомендована регулятором ЄС в області лікарських засобів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Повідомляється, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) неодноразово заявляло, що необхідно вивчити додаткові дані, перш ніж організація схвалить використання бустерних вакцин. На даний момент Австрія, Бельгія, Франція, Угорщина, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург і Словенія вакцинують громадян третьою дозою вакцини від коронавірусу.

"Бустерні дози в даний час не є частиною сертифікатів про вакцинацію і ще не піддавалися науковій оцінці EMA через відсутність достатніх даних",-йдеться в заяві Комісії ЄС.

В разі несподіваних побічних ефектів, які можуть бути пов'язані з бустерними вакцинами, держави ЄС несуть основний тягар будь-яких юридичних наслідків.