Ожидаемый спад: в Украине выявили еще более 3 000 случаев COVID

Сообщается, что вчера зафиксировали 3 195 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 151, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

госпитализировали - 1 752 человек;

летальных исходов - 76;

выздоровели - 1 942 человека.

Кроме того, сообщается, что вчера сделали более 29 000 тестирований на COVID. За все время пандемии в Украине заболели - 3 699 663 человека, выздоровели - 3 508 451, летальных исходов - 97 164.

Минздрав отмечает, что уже с 8 января центры и пункты вакцинации COVID-19 возобновили работу. Вчера они были закрыты из-за праздника Рождества.