Ожидаемый спад: в Украине выявили еще более 3 000 случаев COVID

За минувшие сутки, 7 января 2022 года, выявлено еще более 3 000 случаев коронавируса в Украине. Ожидаемо на выходных число зарегистрированных случаев падает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.
Сообщается, что вчера зафиксировали 3 195 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 151, медработников - 37).
Также за минувшие сутки:
Кроме того, сообщается, что вчера сделали более 29 000 тестирований на COVID. За все время пандемии в Украине заболели - 3 699 663 человека, выздоровели - 3 508 451, летальных исходов - 97 164.
Минздрав отмечает, что уже с 8 января центры и пункты вакцинации COVID-19 возобновили работу. Вчера они были закрыты из-за праздника Рождества.
Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что причиной появления новых штаммов COVID-19 является низкий уровень вакцинации.
А также подчеркнули, что "Омикрон" не стоит воспринимать как менее опасный штамм.