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Ожидаемый спад: в Украине выявили еще более 3 000 случаев COVID

Автор: Юлия Бойко

За минувшие сутки, 7 января 2022 года, выявлено еще более 3 000 случаев коронавируса в Украине. Ожидаемо на выходных число зарегистрированных случаев падает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 3 195 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 151, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали - 1 752 человек;
  • летальных исходов - 76;
  • выздоровели - 1 942 человека.

Кроме того, сообщается, что вчера сделали более 29 000 тестирований на COVID. За все время пандемии в Украине заболели - 3 699 663 человека, выздоровели - 3 508 451, летальных исходов - 97 164.

Минздрав отмечает, что уже с 8 января центры и пункты вакцинации COVID-19 возобновили работу. Вчера они были закрыты из-за праздника Рождества.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что причиной появления новых штаммов COVID-19 является низкий уровень вакцинации.

А также подчеркнули, что "Омикрон" не стоит воспринимать как менее опасный штамм.

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