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Пакистан начнет вакцинировать детей старше 12 лет

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Пакистан, Вторник 28 сентября 2021 16:08
Пакистан начнет вакцинировать детей старше 12 лет Фото: Пакистан начнет вакцинировать детей старше 12 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Пакистане начнут вакцинировать против коронавируса детей старше 12 лет. Сегодня в стране фиксируется снижение COVID-случаев и смертности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра планирования Асада Умара, в скором времени правительство примет решение о вакцинации детей старше 12 лет. Однако, точной даты он не назвал.

Сегодня в стране прививки бесплатны для подростков и взрослых.

В течение последних суток в Пакистане зафиксировали 1400 новых случаев заражения и 41 летальный случай среди населения.

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