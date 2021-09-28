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Пакистан розпочне вакцинувати дітей старше 12 років

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Пакистан, Вівторок 28 вересня 2021 16:08
Пакистан розпочне вакцинувати дітей старше 12 років Фото: Пакистан розпочне вакцинувати дітей старше 12 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Пакистані почнуть вакцинувати проти коронавірусу дітей старше 12 років. Сьогодні в країні фіксується зниження COVID-випадків та смертності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра планування Асада Умара, незабаром уряд прийме рішення щодо вакцинування дітей старше 12 років. Однак, точної дати він не назвав.

Сьогодні в країні щеплення є безплатним для підлітків та дорослих.

Протягом останньої доби в Пакистані зафіксували 1400 нових випадків зараження й 41 летальний випадок серед населення.

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