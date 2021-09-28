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Пакистан начнет вакцинировать детей старше 12 лет

Автор: Сергей Пышкин

В Пакистане начнут вакцинировать против коронавируса детей старше 12 лет. Сегодня в стране фиксируется снижение COVID-случаев и смертности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра планирования Асада Умара, в скором времени правительство примет решение о вакцинации детей старше 12 лет. Однако, точной даты он не назвал.

Сегодня в стране прививки бесплатны для подростков и взрослых.

В течение последних суток в Пакистане зафиксировали 1400 новых случаев заражения и 41 летальный случай среди населения.

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ПакистанКоронавирусВакцинация