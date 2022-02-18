ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пандемия может быть преодолена. В Минздраве уверяют, что вводить локдаун в Украине не планируют

Новина українською →
Киев, Пятница 18 февраля 2022 13:08
Пандемия может быть преодолена. В Минздраве уверяют, что вводить локдаун в Украине не планируют Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Виктор Ляшко уверяет, что вводить локдаун в Украине не планируют. Эта волна коронавируса может стать последней.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра в кулуарах Рады.

По его словам, если уровень вакцинации в Украине будет, как в ноябре 2021 года, то эта волна может стать последней.

"Я и главный санитарный врач будем действовать в соответствии с эпидситуацией. Для нас ключевой нормой является сохранение жизни. В случае, если будет необходимость, мы будем инициировать введение дополнительных ограничений. Заранее говорю, не нужно ждать введения карантинных ограничений, поскольку есть эффективные профилактические меры", - заявил он.

Ляшко отметил, что к этим мерам относится вакцинация и четкие предикторы, которые говорят, что пандемия уже идет на снижение и может быть преодолена.

"Мы говорим, что прошли пик. Мы видим, как мы прошли в нашем адаптивном карантине, когда все сферы экономики работают даже в "красном" уровне эпидопасности для вакцинированных. Поэтому вопрос введения локдауна сегодня даже не стоит в повестке дня", - заявил он.

Напомним, Ляшко также рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе