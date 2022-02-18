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"Надо еще немного подождать". Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 12:45
"Надо еще немного подождать". Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине. По его словам, нужно еще подождать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра в кулуарах Рады.

"Я с нетерпением жду, когда можно выйти и сказать, что мы отменяем карантинные ограничения. В том числе и масочный режим. Но надо еще немного подождать и вакцинироваться", - заявил он.

По его словам, цель Минздрава - 70% населения полностью вакцинировано полным курсом и бустерная доза у всех, кто в этом нуждается.

"Это позволит нам с оптимизмом смотреть вперед и не применять карантинные ограничения при дальнейшей потенциальной волне роста. Как прогнозируется, волны еще будут в частности на октябрь-ноябрь 2022 года", - сообщил Ляшко.

Напомним, ранее Минздрав назвал условие для отмены карантина в Украине.

Отметим, в Украине сократилась "желтая" зона карантина. Киев перешел в "оранжевую" зону.

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