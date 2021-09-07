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Для вас пандемия закончена. Австрия отменит карантин для вакцинированных, - Курц

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Австрия , Вторник 07 сентября 2021 15:25
Для вас пандемия закончена. Австрия отменит карантин для вакцинированных, - Курц Фото: Австрия будет вводить COVID-ограничения только для невакцинированных граждан (flickr.com/mfarussia)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о завершении пандемии коронавируса для вакцинированных граждан. COVID-ограничения и дальше будут действовать для тех, кто отказался от прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Австрии Себастьяна Курца во время интервью для издания ORF.at.

По словам Курца, завершение пандемии не означает исчезновения заболевания, которое, как отмечают ученые, останется среди людей в течение последующих лет.

Канцлер отметил, что в Австрии больше не будут вводить новых локдаунов для вакцинированных граждан.

"Время изоляции должно быть законченным", - отметил Курц.

Однако, те кто отказались от прививки - могут готовиться к следующим ограничениям.

"Ограничений не будет для тех, кто вакцинирован", - добавил канцлер.

Отмечается, что Курц и в дальнейшем выступает против обязательной вакцинации.

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