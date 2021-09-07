Для вас пандемія закінчена. Австрія скасує карантин для вакцинованих, - Курц

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц повідомив про завершення пандемії коронавірусу для вакцинованих громадян. COVID-обмеження й надалі діятимуть для тих, хто відмовився від щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова канцлера Австрії Себастьяна Курца під час інтерв'ю для видання ORF.at.

За словами Курца, завершення пандемії не означає зникнення захворювання, яке, як зазначають вчені, залишиться серед людей протягом наступних років.

Канцлер відзначив, що в Австрії більше не вводитимуть нових локдаунів для вакцинованих громадян.

"Час ізоляції повинен бути закінченим", - відзначив Курц.

Однак, ті хто відмовились від щеплення - можуть готуватися до наступних обмежень.

"Обмежень не буде для тих, хто вакцинований", - додав канцлер

Зазначається, що Курц й надалі виступає проти обов’язкової вакцинації.