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ПАР ослабляет COVID-ограничения до первого уровня готовности страны

Автор: Сергей Пышкин

Южная Африка ослабляет карантинные ограничения, направленные на борьбу с пандемией. Страна перешла к первому уровню готовности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время телеобращения президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна переходит к первому уровню готовности в пятиуровневой системе ограничений.

По состоянию на сегодня в стране было введено более 17 млн доз вакцин. 8,6 млн человек прошли полный курс прививки. Как отметил глава ЮАР, это более 20% населения.

В частности, президент призвал население страны выполнить план вакцинации, чтобы к декабрю текущего года в ЮАР были привиты 70% людей.

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