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Парад входження регіонів до "червоної" зони. Під загрозою локдауну ще 9 областей: список

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 11:30
Парад входження регіонів до "червоної" зони. Під загрозою локдауну ще 9 областей: список Фото: в "червону" зону можуть перейти ще 9 областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні може розширитись "червона" зона карантину. Ще 9 областей під загрозою введення локдауну вже на цьому тижні.

Про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмінова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її брифінг.

За її словами, в Київській школі економіки очікують параду входження регіонів до "червоної" зони.

"9 регіонів України вже виконують ознаки "червоної" зони і можуть бути переведені до неї. Доєднатися до Івано-Франківській та Рівненської областей, які в "червоній" зоні, ці області можуть вже цього тижня", - заявила вона.

Які області під загрозою входження до "червоної" зони:

  • Вінницька,
  • Донецька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Хмельницька.

Які обмеження діють у "червоній" зоні

У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.

Нагадаємо, в Україні фіксують спалах випадків коронавірусу, вчора захворіли більше 30 тисяч людей.

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