Парад входження регіонів до "червоної" зони. Під загрозою локдауну ще 9 областей: список

В Україні може розширитись "червона" зона карантину. Ще 9 областей під загрозою введення локдауну вже на цьому тижні.

Про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмінова, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на її брифінг.

За її словами, в Київській школі економіки очікують параду входження регіонів до "червоної" зони.

"9 регіонів України вже виконують ознаки "червоної" зони і можуть бути переведені до неї. Доєднатися до Івано-Франківській та Рівненської областей, які в "червоній" зоні, ці області можуть вже цього тижня", - заявила вона.

Які області під загрозою входження до "червоної" зони:

Вінницька,

Донецька,

Волинська,

Житомирська,

Закарпатська,

Львівська,

Одеська,

Сумська,

Хмельницька.

Які обмеження діють у "червоній" зоні

У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.