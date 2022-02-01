Парад входження регіонів до "червоної" зони. Під загрозою локдауну ще 9 областей: список
В Україні може розширитись "червона" зона карантину. Ще 9 областей під загрозою введення локдауну вже на цьому тижні.
Про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмінова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її брифінг.
За її словами, в Київській школі економіки очікують параду входження регіонів до "червоної" зони.
"9 регіонів України вже виконують ознаки "червоної" зони і можуть бути переведені до неї. Доєднатися до Івано-Франківській та Рівненської областей, які в "червоній" зоні, ці області можуть вже цього тижня", - заявила вона.
Які області під загрозою входження до "червоної" зони:
- Вінницька,
- Донецька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Одеська,
- Сумська,
- Хмельницька.
Які обмеження діють у "червоній" зоні
У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.
Нагадаємо, в Україні фіксують спалах випадків коронавірусу, вчора захворіли більше 30 тисяч людей.