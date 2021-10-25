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В парках, кафе и транспорте. Какие документы будут проверять в Украине во время карантина

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 14:34
В парках, кафе и транспорте. Какие документы будут проверять в Украине во время карантина Фото: какие документы будут проверять в Украине во время карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы. В частности, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Какие документы будут проверять

Так, в стране будут проводить выборочную проверку:

  • документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;
  • справки о статусе беженца;
  • документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19;
  • справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или переносе болезни.

Где будут проводить проверки

  • на улицах;
  • в парках;
  • общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);
  • развлекательных заведениях (ночных клубах);
  • общественном транспорте.

Кто будет осуществлять проверку

  • сотрудники Нацполиции;
  • сотрудники Нацвардии;
  • должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.

Напомним, ранее РБК-Украина писало когда и как в Украине будут проверять СOVID-сертификаты.

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