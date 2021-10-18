В транспорте, кафе и магазинах. Когда и как в Украине будут проверять СOVID-сертификаты
В Украине разработали программное обеспечение на планшеты полицейских для проверки цифровых СOVID-сертификатов в "Дие" и бумажных вариантов. Документ будут сканировать по QR-коду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.
Когда начнутся проверки
Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября.
Кто будет проверять сертификаты вакцинации
Соответствующие полномочия имеют: сотрудники Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также патрульная полиция.
В полиции отмечают, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.
Где будут проверки
Проверку будут проводить в местах большого скопления людей - в общественном транспорте, заведениях питания, рынках, торговых площадках.
Ответственность за подделку COVID-сертификатов
За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы.
Вместе с тем за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.