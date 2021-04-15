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Партия вакцины Pfizer от COVAX должна быть уже завтра, - Степанов

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 11:03
Партия вакцины Pfizer от COVAX должна быть уже завтра, - Степанов Фото: вакцина Pfizer должна появиться в Украине уже завтра (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Вакцины компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже завтра. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Об этом 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами.

"Предварительно, мы ожидаем ее (партию 117 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer - ред.) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду", - сказал Степанов.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX будут уже на этой неделе.

Предполагается, что первые 117 тысяч доз Pfizer пойдут на прививки для персонала и обитателей домов для пожилых людей. После этого Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничники.

Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.

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