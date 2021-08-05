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Пекин ограничил въезд в город из-за вспышки коронавируса в Китае, - МИД

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Четверг 05 августа 2021 13:35
Пекин ограничил въезд в город из-за вспышки коронавируса в Китае, - МИД Фото: Пекин ограничил въезд в город из-за вспышки коронавируса (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В связи с недавней вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае и его последующим распространением по стране, власти Пекина ввели ограничения на въезд в город. Эти ограничения относятся к лицам, имеющим желтый или красный "Код здоровья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Такой код получают определенные категории граждан: инфицированные; те, которые контактировали с инфицированными; а также лица, которые путешествовали или проживают на территории районов среднего и высокого эпидемического риска.

Поскольку информация быстро обновляется, во время планирования путешествия в Пекин посольство советует заранее проверять "Код здоровья" и выполнять связанные с проведением противоэпидемических мероприятий распоряжения местных властей.

Ранее сообщалось, что власти китайского города Ухань проверит всех своих 12 миллионов жителей на наличие коронавирус.

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