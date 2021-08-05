Пекин ограничил въезд в город из-за вспышки коронавируса в Китае, - МИД

В связи с недавней вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае и его последующим распространением по стране, власти Пекина ввели ограничения на въезд в город. Эти ограничения относятся к лицам, имеющим желтый или красный "Код здоровья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

Такой код получают определенные категории граждан: инфицированные; те, которые контактировали с инфицированными; а также лица, которые путешествовали или проживают на территории районов среднего и высокого эпидемического риска.

Поскольку информация быстро обновляется, во время планирования путешествия в Пекин посольство советует заранее проверять "Код здоровья" и выполнять связанные с проведением противоэпидемических мероприятий распоряжения местных властей.