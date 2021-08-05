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Пекін обмежив в'їзд до міста через спалах коронавірусу в Китаї, - МЗС

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Четвер 05 серпня 2021 13:35
Пекін обмежив в'їзд до міста через спалах коронавірусу в Китаї, - МЗС Фото: Пекін обмежив в'їзд в місто через спалах коронавірусу (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У зв’язку з нещодавнім спалахом коронавірусної інфекції COVID-19 в Китаї та його подальшим розповсюдженням країною, влада Пекіну ввела обмеження на в’їзд до міста. Ці обмеження стосуються для осіб, які мають жовтий або червоний "Код здоров’я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Такий код отримують певні категорії громадян: інфіковані, ті, які контактували з інфікованими, а також особи, які подорожували або проживають на території районів середнього та високого епідемічного ризику.

Оскільки інформація швидко оновлюється, під час планування подорожі до Пекіну посольство радить заздалегідь перевіряти "Код здоров’я" та виконувати пов’язані з проведенням протиепідемічних заходів розпорядження місцевої влади.

Раніше повідомлялося, що влада китайського міста Ухань перевірить всіх своїх 12 мільйонів жителів на наявність коронавірусу.

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