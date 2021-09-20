Коли ті, хто перехворів, зможуть отримати COVID-сертифікат: названа можлива дата
Фото: COVID-сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус буде доступний в жовтні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ті, хто перехворіли на коронавірус зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифіката не буде відмінностей за кольором.
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
"Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний з жовтня. Якраз в активній розробці. Не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У тих, хто перехворів будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже", - заявили в Мінцифрі.
Нагадаємо, COVID-сертифікати зможуть отримати вакциновані, ті, хто перехворів або ті, хто мають негативний ПЛР-тест.