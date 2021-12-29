ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Перед Новым годом ограничат работу баров и клубов: Греция ужесточит карантин раньше срока

Новина українською →
Греция, Среда 29 декабря 2021 16:55
Перед Новым годом ограничат работу баров и клубов: Греция ужесточит карантин раньше срока Фото: в Греции усилят карантин перед Новым годом (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

С завтрашнего дня в Греции усилят карантинные меры. Их планировали ужесточить после Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом в стране власти решили ограничить время работы ночных клубов, баров и ресторанов. По новым правилам они должны будут закрываться в полночь. Исключением станет канун Нового года, когда заведения смогут работать до 2 часов ночи.

"Эти меры, если они будут применяться в целом, позволят нам с середины января вернуться к нашей нормальной жизни", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Танос Плеврис.

Отмечают, что за прошедшие сутки в Греции зафиксировали 21 657 случаев COVID. При этом, по данным властей, в стране доминирующим стал штамм "Омикрон".

Напомним, в Греции отсрочили увольнение врачей, которые отказываются проходить курс вакцинации от коронавируса. Им дали возможность привиться до 31 марта 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе