Перед Новым годом ограничат работу баров и клубов: Греция ужесточит карантин раньше срока

С завтрашнего дня в Греции усилят карантинные меры. Их планировали ужесточить после Нового года .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом в стране власти решили ограничить время работы ночных клубов, баров и ресторанов. По новым правилам они должны будут закрываться в полночь. Исключением станет канун Нового года, когда заведения смогут работать до 2 часов ночи.

"Эти меры, если они будут применяться в целом, позволят нам с середины января вернуться к нашей нормальной жизни", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Танос Плеврис.

Отмечают, что за прошедшие сутки в Греции зафиксировали 21 657 случаев COVID. При этом, по данным властей, в стране доминирующим стал штамм "Омикрон".