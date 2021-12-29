Перед Новым годом ограничат работу баров и клубов: Греция ужесточит карантин раньше срока
С завтрашнего дня в Греции усилят карантинные меры. Их планировали ужесточить после Нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом в стране власти решили ограничить время работы ночных клубов, баров и ресторанов. По новым правилам они должны будут закрываться в полночь. Исключением станет канун Нового года, когда заведения смогут работать до 2 часов ночи.
"Эти меры, если они будут применяться в целом, позволят нам с середины января вернуться к нашей нормальной жизни", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Танос Плеврис.
Отмечают, что за прошедшие сутки в Греции зафиксировали 21 657 случаев COVID. При этом, по данным властей, в стране доминирующим стал штамм "Омикрон".
Напомним, в Греции отсрочили увольнение врачей, которые отказываются проходить курс вакцинации от коронавируса. Им дали возможность привиться до 31 марта 2022 года.