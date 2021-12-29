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Перед Новим роком обмежать роботу барів та клубів: Греція посилить карантин раніше терміну

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Греція, Середа 29 грудня 2021 16:55
Перед Новим роком обмежать роботу барів та клубів: Греція посилить карантин раніше терміну Фото: у Греції посилять карантин перед Новим роком (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Із завтрашнього дня у Греції посилять карантинні заходи. Їх планували посилити після Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ekathimerini.com.

У зв'язку з різким зростанням випадків захворювання на коронавірус в країні влада вирішила обмежити час роботи нічних клубів, барів і ресторанів. За новими правилами вони мають закриватися опівночі. Винятком стане переддень Нового року, коли заклади зможуть працювати до 2 години ночі.

Крім того, у супермаркетах та громадському транспорті обов'язково потрібно носити маски. Також на робочих місцях у державному та приватному секторах половина працівників має працювати з дому.

Очікується, що МОЗ також випустить рекомендації щодо святкування Нового року.

"Ці заходи, якщо вони будуть застосовуватися загалом, дозволять нам із середини січня повернутися до нашого нормального життя", - заявив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Танос Плевріс.

Зазначають, що минулої доби в Греції зафіксували 21 657 випадків COVID. При цьому, за даними влади, в країні став домінуючим штам "Омікрон".

Нагадаємо, у Греції відстрочили звільнення лікарів, які відмовляються проходити курс вакцинації від коронавірусу. Їм дали можливість зробити щеплення до 31 березня 2022 року.

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