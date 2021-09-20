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Переход Украины в "желтую" зону: стало известно, когда комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 12:00
Переход Украины в "желтую" зону: стало известно, когда комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос Фото: стало известно, когда комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит введение "желтой" зоны по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько

По всей Украине планируют ввести "желтую" зону карантина. Заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Об этом РБК-Украина сообщили два источника в Кабинете министров.

Как удалось выяснить журналистам РБК-Украина, заседание ТЭБ и ЧС запланировано на вторник, 21 сентября.

"Заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС о переводе Украины в желтую зону состоится завтра", - сообщили источники.

Напомним, по состоянию на 20 сентября вся страна находится в "зеленой" зоне, но сегодня в Украине начали действовать новые правила карантина.

Отметим, если Госкомиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переходе в "желтую" зону, все новые правила начнут применяться.

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