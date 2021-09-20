Перехід України в "жовту" зону: стало відомо, коли комісія ТЕБ і НС розгляне питання
Фото: стало відомо, коли комісія ТЕБ і НС розгляне введення "жовтої" зони по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
По всій Україні планують ввести "жовту" зону карантину. Засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне це питання найближчим часом.
Про це РБК-Україна повідомили два джерела в Кабінеті міністрів.
Як вдалося зясувати журналістам РБК-Україна, засідання ТЕБ та НС заплановане на середу, 21 вересня.
"Засідання Держкомісії ТЕБ та НС про переведення України в жовту зону відбудеться завтра", - повідомили джерела.
Нагадаємо, станом на 20 вересня вся країна знаходиться в "зеленій" зоні, але сьогодні в Україні почали діяти нові правила карантину.
Зазначимо, якщо Держкомісія ТЕБ і НС прийме рішення про перехід в "жовту" зону, то всі нові правила почнуть застосовуватися.