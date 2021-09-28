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С переходом в "желтую" зону количество введения первых доз COVID-вакцины выросло почти на 25%

Автор: Инна Собора

Количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%. Показатели резко увеличились с момента объявления желтого уровня эпидопасности 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Так, за минувшие сутки вакцинированы 119 378 человек. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы - 49 374 человек.

В течение суток работали 896 мобильных бригад, 2 971 пункт прививки, 344 Центра вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу - 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 508 212 человек.

Всего сделали 12 359 741 прививку.

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