С переходом в "желтую" зону количество введения первых доз COVID-вакцины выросло почти на 25%

Количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%. Показатели резко увеличились с момента объявления желтого уровня эпидопасности 23 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Так, за минувшие сутки вакцинированы 119 378 человек. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы - 49 374 человек.
В течение суток работали 896 мобильных бригад, 2 971 пункт прививки, 344 Центра вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу - 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 508 212 человек.
Всего сделали 12 359 741 прививку.