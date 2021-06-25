Первая в Европе. Исландия в субботу отменит все карантинные ограничения

Исландия 26 июня отменит все карантинные ограничения и, как ожидается, станет первой европейской страной, которая сделала это. На такие меры правительство идет благодаря качественной системе тестирования и отслеживания контактов.

С завтрашнего дня исландцам больше не придется соблюдать социальную дистанцию или носить маски. В стране функционирует качественная система тестирования и отслеживания контактов.

"Мы восстанавливаем жизнь общества, к которой мы привыкли, и к которой мы стремились", - сказал министр.

Карантинные меры в Исландии включали ограничения на публичные собрания и правило социального дистанцирования в два метра.

87% людей в Исландии получили первую дозу вакцины Covid-19. В Исландии, где проживает всего 360 000 человек, заболеваемость на коронавирус составляет 1,6 на 100 000 в среднем за две недели. Количество погибших также сравнительно низкое. В общей сложности 30 человек умерли при 6637 случаях COVID-19.