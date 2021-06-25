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Перша в Європі. Ісландія в суботу скасує всі карантинні обмеження

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Ісландія, П'ятниця 25 червня 2021 16:31
Перша в Європі. Ісландія в суботу скасує всі карантинні обмеження Фото: Ісландія в суботу скасує всі карантинні обмеження (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

Ісландія 26 червня скасує всі карантинні обмеження і, як очікується, стане першою європейською країною, яка зробила це. На такі заходи уряд зважується завдяки якісній системі тестування та відстежування контактів.

Про це заявив 25 червня міністр охорони здоров'я Ісландії Сванді Сваварсдоттір, передає Reuters.

Відзавтра ісландцям більше не доведеться дотримуватися соціальної дистанції або носити маски. У країні функціонує якісна система тестування та відстежування контактів.

"Ми відновлюємо життя суспільства, до якого ми звикли, і якого ми прагнули", - сказав міністр.

Карантинні заходи в Ісландії включали обмеження на публічні зібрання та правило соціального дистанціювання у два метри.

87% людей в Ісландії отримали першу дозу вакцини Covid-19. У Ісландії, де проживає всього 360 000 людей, захворюваність на коронавірус становить 1,6 на 100 000 в середньому за два тижні. Кількість загиблих також порівняно низька. Загалом 30 людей померли при загальній кількості 6637 випадків COVID-19.

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