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Первая страна в ЕС сделала вакцинацию от COVID обязательной для всех

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Вена, Пятница 19 ноября 2021 13:41
Первая страна в ЕС сделала вакцинацию от COVID обязательной для всех Фото: канцлер Австрии Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Австрия первой в Европейском союзе сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Также в стране вводится полный национальный локдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявил канцлер Александр Шалленберг, Австрия введет всеобщий карантин и обязательную вакцинацию от COVID. Он также уточнил, что вакцинация станет обязательной с 1 февраля 2022 года, а локдаун вступит в силу уже с понедельника.

"Несмотря на месяцы уговоров, нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию", - отметил Шалленберг.

Национальный локдаун означает, что население сможет покидать свои дома только для похода в магазин за покупками предметов первой необходимости и для физических упражнений. С начала этой неделе в стране действует локдаун для не вакцинированных.

Отметим, накануне был зафиксирован очередной антирекорд - в стране с населением почти 9 млн человек выявили более 15 000 новых случаев COVID.

Спрос на вакцинацию в Австрии в последние дни увеличился, и 66% населения уже полностью привиты, но это немного ниже среднего показателя по ЕС (более 67%).

Напомним, ранее в столице Австрии Вене начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, хотя Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще не одобрило иммунизацию для этой возрастной группы.

Также стало известно, что Венгрия введет обязательную ревакцинацию для медработников.

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