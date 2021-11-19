ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Перша країна в ЄС зробила вакцинацію від COVID обов'язковою для всіх

Новость на русском →
Відень, П'ятниця 19 листопада 2021 13:41
Перша країна в ЄС зробила вакцинацію від COVID обов'язковою для всіх Фото: канцлер Австрії Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх. Також в країні вводиться повний національний локдаун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявив канцлер Александр Шалленберг, Австрія введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від COVID. Він також уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

"Незважаючи на місяці умовлянь, нам не вдалося переконати достатню кількість людей пройти вакцинацію", - зазначив Шалленберг.

Національний локдаун означає, що населення зможе залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ. З початку цього тижня в країні діє локдаун для не вакцинованих.

Зазначимо, напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID.

Попит на вакцинацію в Австрії в останні дні збільшився, і 66% населення вже повністю щеплені, але це трохи нижче середнього показника по ЄС (більше 67%).

Нагадаємо, раніше в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Також стало відомо, що Угорщина введе обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус