Перша країна в ЄС зробила вакцинацію від COVID обов'язковою для всіх

Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх. Також в країні вводиться повний національний локдаун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як заявив канцлер Александр Шалленберг, Австрія введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від COVID. Він також уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

"Незважаючи на місяці умовлянь, нам не вдалося переконати достатню кількість людей пройти вакцинацію", - зазначив Шалленберг.

Національний локдаун означає, що населення зможе залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ. З початку цього тижня в країні діє локдаун для не вакцинованих.

Зазначимо, напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID.

Попит на вакцинацію в Австрії в останні дні збільшився, і 66% населення вже повністю щеплені, але це трохи нижче середнього показника по ЄС (більше 67%).