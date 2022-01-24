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Первый случай заражения COVID-19 выявлен среди участников Олимпиады в Пекине

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Китай, Понедельник 24 января 2022 12:36
Первый случай заражения COVID-19 выявлен среди участников Олимпиады в Пекине Фото: олимпийские кольца (Carl Court/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Организационный комитет заявил, что среди членов делегаций на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине зафиксирован первый положительный случай заболевания коронавирусом. Кто конкретно заболел не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Первый положительный случай заражения COVID-19 был выявлен у члена команды зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщил оргкомитет в понедельник, за 11 дней до открытия игр", - пишет издание.

Отмечается, что оргкомитет не объявил, кто именно заболел коронавирусом, впрочем, как и не указал национальность. В данный момент известно только то, что первый случай инфицирования был подтвержден положительным ПЦР-тестом, проведенным в воскресенье в аэропорту Пекина.

Напомним, в субботу, 15 января, в столице Китая Пекине было зарегистрировано первое местное заражение штаммом коронавируса "Омикрон". Инфицирование новым штаммом выявили за три недели до проведения зимней Олимпиады 2022.

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