Перший випадок зараження COVID-19 виявлено серед учасників Олімпіади в Пекіні

Організаційний комітет заявив, що серед членів делегацій на Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні зафіксовано перший позитивний випадок захворювання коронавірусом. Хто конкретно захворів не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

"Перший позитивний випадок зараження COVID-19 був виявлений у члена команди зимових Олімпійських ігор в Пекіні, повідомив оргкомітет в понеділок, за 11 днів до відкриття ігор", - пише видання.

Відзначається, що оргкомітет не оголосив, хто саме захворів коронавірусом, втім, як і не вказав національність. В даний момент відомо тільки те, що перший випадок інфікування був підтверджений позитивним ПЛР-тестом, проведеним в неділю в аеропорту Пекіна.