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Перший випадок зараження COVID-19 виявлено серед учасників Олімпіади в Пекіні

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Китай, Понеділок 24 січня 2022 12:36
Перший випадок зараження COVID-19 виявлено серед учасників Олімпіади в Пекіні Фото: олімпійські кільця (Carl Court / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Організаційний комітет заявив, що серед членів делегацій на Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні зафіксовано перший позитивний випадок захворювання коронавірусом. Хто конкретно захворів не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"Перший позитивний випадок зараження COVID-19 був виявлений у члена команди зимових Олімпійських ігор в Пекіні, повідомив оргкомітет в понеділок, за 11 днів до відкриття ігор", - пише видання.

Відзначається, що оргкомітет не оголосив, хто саме захворів коронавірусом, втім, як і не вказав національність. В даний момент відомо тільки те, що перший випадок інфікування був підтверджений позитивним ПЛР-тестом, проведеним в неділю в аеропорту Пекіна.

Нагадаємо, в суботу, 15 січня, в столиці Китаю Пекіні було зареєстровано перше місцеве зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Інфікування новим штамом виявили за три тижні до проведення зимової Олімпіади 2022.

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