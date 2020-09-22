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Первый заместитель министра культуры заболел коронавирусом

Новина українською → Киев, Вторник 22 сентября 2020 10:04
Первый заместитель министра культуры заболел коронавирусом Фото: Ростислав Карандеев (mkip gov ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине коронавирусом заболел первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев. Он проходит лечение на самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Все сотрудники министерства, которые контактировали с Карандеевым, проходят ПЦР-тестирование.

"Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома", - сообщили в Минкульте.

В министерстве добавили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности:

  • на входе в здание работает дезинфекционная рамка и производится измерение температуры;
  • все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию;
  • имеются дезинфекционные средства, все помещения проветриваются.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе COVID-19 подтвердили у еще одного народного депутата Сергея Нагорняка.

Также сообщалось, что коронавирусом заболел глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

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