Перший заступник міністра культури захворів коронавірусом
В Україні коронавірусом захворів перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв. Він проходить лікування на самоізоляції.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури.
Всі співробітники міністерства, які контактували з Карандєєвим, проходять ПЛР-тестування.
"Перший заступник міністра культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Він відчуває себе добре і перебуває на самоізоляції будинку", - повідомили в Мінкульті.
У міністерстві додали, що дотримуються всіх правил епідеміологічної безпеки:
- на вході в будівлю працює дезінфекційна рамка і проводиться вимірювання температури;
- всі співробітники і відвідувачі в масках і дотримуються дистанцію;
- наявні дезінфекційні засоби, всі приміщення провітрюються.
Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня COVID-19 підтвердили у ще одного народного депутата Сергія Нагорняка.
Також повідомлялося, що коронавірусом захворів голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник.