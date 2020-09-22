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Перший заступник міністра культури захворів коронавірусом

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 вересня 2020 10:04
Перший заступник міністра культури захворів коронавірусом Фото: Ростислав Карандєєв (mkip gov ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні коронавірусом захворів перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв. Він проходить лікування на самоізоляції.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури.

Всі співробітники міністерства, які контактували з Карандєєвим, проходять ПЛР-тестування.

"Перший заступник міністра культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Він відчуває себе добре і перебуває на самоізоляції будинку", - повідомили в Мінкульті.

У міністерстві додали, що дотримуються всіх правил епідеміологічної безпеки:

  • на вході в будівлю працює дезінфекційна рамка і проводиться вимірювання температури;
  • всі співробітники і відвідувачі в масках і дотримуються дистанцію;
  • наявні дезінфекційні засоби, всі приміщення провітрюються.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня COVID-19 підтвердили у ще одного народного депутата Сергія Нагорняка.

Також повідомлялося, що коронавірусом захворів голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник.

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