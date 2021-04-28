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Pfizer анонсировала появление таблеток от коронавируса до конца 2021 года

Новина українською → США, Среда 28 апреля 2021 22:50
Pfizer анонсировала появление таблеток от коронавируса до конца 2021 года Фото: Pfizer разрабатывает таблетки от коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление таблеток от коронавируса до конца 2021 года. По его словам, сейчас компания работает над экспериментальным препаратом.

Об этом шла речь в интервью главы Pfizer телеканалу CNBC.

Как рассказал Бурла, в марте 2021 года компания Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса. Этот препарат является частью класса лекарств, называемых ингибиторами протеазы. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

"Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Один из них инъекционный, второй - пероральный. Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, и до лета рассчитываем поделиться хорошими новостями", - сказал он.

Гендиректор Pfizer добавил, что появление такого препарата позволит больным коронавирусом не посещать медучреждения без лишней необходимости и лечиться дома.

Напомним, ранее было известно, что в США работают над вакциной от коронавируса в форме таблеток. Испытания этого препарата проводят эксперты Исследовательского института Чан Сун-Шионг в Эль-Сегундо в Калифорнии.

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