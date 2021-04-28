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Pfizer анонсувала появу пігулок від коронавірусу до кінця 2021 року

Новость на русском → США, Середа 28 квітня 2021 22:50
Pfizer анонсувала появу пігулок від коронавірусу до кінця 2021 року Фото: Pfizer розробляє пігулки від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу пігулок від коронавірусу до кінця 2021 року. За його словами, зараз компанія працює над експериментальним препаратом.

Про це йшлося в інтерв'ю глави Pfizer телеканалу CNBC.

Як розповів Бурла, у березні 2021 року компанія Pfizer почала випробування пігулок від коронавірусу. Цей препарат є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

"Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах. Один з них ін'єкційний, другий - пероральний. Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати і проти нових штамів коронавірусу. Зараз ми активно працюємо над ним, і до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами", - сказав він.

Гендиректор Pfizer додав, що поява такого препарату дозволить хворим на коронавірусу не відвідувати медустанови без зайвої потреби та лікуватися вдома.

Нагадаємо, раніше було відомо, що у США працюють над вакциною від коронавірусу у формі пігулок. Випробування цього препарату проводять експерти Дослідницького інституту Чан Сун-Шионг в Ель-Сегундо в Каліфорнії.

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