Pfizer и CoronaVac: в Украине в понедельник сделали более 48 тысяч прививок

В течение минувших суток в Украине 48 161 человека прививали против COVID-19. Одну дозу получили 43 137 человек, полностью иммунизированы - 5 024 человека.

При этом больше всего прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) - 25 029 и китайском CoronaVac - 21 652. Кроме того, использовали вакцины CoviShield - 660 прививок и AstraZeneca - 820.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу - 1 284 143 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 152 142 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 436 285 прививок.

По состоянию на 8 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.