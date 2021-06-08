UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Pfizer и CoronaVac: в Украине в понедельник сделали более 48 тысяч прививок

Автор: Инна Собора

В течение минувших суток в Украине 48 161 человека прививали против COVID-19. Одну дозу получили 43 137 человек, полностью иммунизированы - 5 024 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

При этом больше всего прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) - 25 029 и китайском CoronaVac - 21 652. Кроме того, использовали вакцины CoviShield - 660 прививок и AstraZeneca - 820.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу - 1 284 143 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 152 142 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 436 285 прививок.

По состоянию на 8 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 602 новых случая коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Евросоюзе вакцинировали от коронавирус около четверти взрослого населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияКоронавирус