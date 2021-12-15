Поставка вакцин в бедные страны: Pfizer хочет заменить AstraZeneca в программе COVAX

Компания Pfizer намерена заменить AstraZeneca в качестве основного поставщика вакцин против COVID-19 для глобальной программы COVAX. Pfizer хочет начать поставлять свои вакцины в более бедные государства в начале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Однако основной проблемой для Pfizer является то, что у принимающих стран нет достаточных холодильных складов для хранения вакцины Pfizer. Также в этих странах есть проблема с нехваткой шприцов для введения вакцины.

Согласно данным альянса вакцин, который руководит программой совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время AstraZeneca является наиболее распространенной вакциной COVAX.

На данный момент программа доставила более 600 миллионов доз почти в 150 стран, из которых более 220 миллионов принадлежит AstraZeneca и около 160 миллионов - Pfizer.

Но в первом квартале следующего года Pfizer должна взять на себя ответственность по доставке вакцин по программе COVAX. Согласно документу ВОЗ, к концу марта COVAX должен распределить еще 150 миллионов доз Pfizer.

Представитель альянса вакцин подтвердил, что Pfizer далеко впереди с точки зрения "распределенных" доз вакцин: около 470 миллионов доз доставлены или готовы к доставке, по сравнению с 350 миллионами у AstraZeneca.

Pfizer - первый поставщик вакцин против COVID-19 в Европейский Союз, США и Японию. Но AstraZeneca считается важным поставщиком для менее развитых стран, потому что ее продукция дешевле и ее легче доставить.