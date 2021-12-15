ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поставка вакцин у бідні країни: Pfizer хоче замінити AstraZeneca у програмі COVAX

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 10:08
Поставка вакцин у бідні країни: Pfizer хоче замінити AstraZeneca у програмі COVAX Фото: Pfizer хоче замінити AstraZeneca у програмі COVAX (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Компанія Pfizer має намір замінити AstraZeneca як основного постачальника вакцин проти COVID-19 для глобальної програми COVAX. Pfizer хоче почати поставляти свої вакцини у більш бідні держави на початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак основною проблемою для Pfizer є те, що у приймаючих країн немає достатніх холодильних складів для зберігання вакцини Pfizer. Також у цих країнах є проблема із нестачею шприців для введення вакцини.

Згідно з даними альянсу вакцин, який керує програмою спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), в даний час AstraZeneca є найбільш поширеною вакциною COVAX.

На даний момент програма доставила понад 600 мільйонів доз майже в 150 країн, з яких понад 220 мільйонів належить AstraZeneca та близько 160 мільйонів - Pfizer.

Але в першому кварталі наступного року Pfizer повинна взяти на себе відповідальність за доставку вакцин за програмою COVAX. Згідно з документом ВООЗ, до кінця березня COVAX має розподілити ще 150 мільйонів доз Pfizer.

Представник альянсу вакцин підтвердив, що Pfizer далеко попереду з точки зору "розподілених" доз вакцин: близько 470 мільйонів доз доставлені або готові до доставки порівняно з 350 мільйонами у AstraZeneca.

Pfizer - перший постачальник вакцин проти COVID-19 до Європейського Союзу, США та Японії. Але AstraZeneca вважається важливим постачальником для менш розвинених країн, тому що її продукція дешевша і її легше доставити.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Pfizer заявила, що остаточний аналіз її таблеток проти COVID-19 показав майже 90% ефективність при запобіганні госпіталізаціям та смерті у пацієнтів групи ризику. Крім того, препарат показав ефективність проти нового штаму "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус