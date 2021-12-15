Поставка вакцин у бідні країни: Pfizer хоче замінити AstraZeneca у програмі COVAX

Компанія Pfizer має намір замінити AstraZeneca як основного постачальника вакцин проти COVID-19 для глобальної програми COVAX. Pfizer хоче почати поставляти свої вакцини у більш бідні держави на початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Однак основною проблемою для Pfizer є те, що у приймаючих країн немає достатніх холодильних складів для зберігання вакцини Pfizer. Також у цих країнах є проблема із нестачею шприців для введення вакцини.

Згідно з даними альянсу вакцин, який керує програмою спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), в даний час AstraZeneca є найбільш поширеною вакциною COVAX.

На даний момент програма доставила понад 600 мільйонів доз майже в 150 країн, з яких понад 220 мільйонів належить AstraZeneca та близько 160 мільйонів - Pfizer.

Але в першому кварталі наступного року Pfizer повинна взяти на себе відповідальність за доставку вакцин за програмою COVAX. Згідно з документом ВООЗ, до кінця березня COVAX має розподілити ще 150 мільйонів доз Pfizer.

Представник альянсу вакцин підтвердив, що Pfizer далеко попереду з точки зору "розподілених" доз вакцин: близько 470 мільйонів доз доставлені або готові до доставки порівняно з 350 мільйонами у AstraZeneca.

Pfizer - перший постачальник вакцин проти COVID-19 до Європейського Союзу, США та Японії. Але AstraZeneca вважається важливим постачальником для менш розвинених країн, тому що її продукція дешевша і її легше доставити.