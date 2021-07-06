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Не только Pfizer: какими вакцинами прививают рабочие коллективы

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Украина, Вторник 06 июля 2021 10:13
Не только Pfizer: какими вакцинами прививают рабочие коллективы Фото: какими вакцинами прививают рабочие коллективы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с конца июня стартовала вакцинация от COVID-19 рабочих коллективов. Их прививают тем препаратом, который есть в центре вакцинации, это может быть как Pfizer, так и CoronaVac.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ТСН.ua главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, во время иммунизации не отдается предпочтение одному или другому препарату.

"То есть, они (рабочих коллективы - ред.) прививаются той вакциной, что сейчас есть в тех прививочных центрах или бригадах, которые будут выезжать на этот организованный коллектив. Если у них есть в достаточном количестве вакцина Pfizer, они будут брать ее, если Sinovac - то ее",- сказал Кузин.

Он выразил надежду, что Минздрав сможет выровнять это относительно непропорциональное распределение за счет большего количества вакцины Pfizer, которая будет поступать в страну.

"Если раньше мы получали ее в довольно ограниченном количестве, то по крайней мере на июль - это почти миллион доз. Организованные коллективы, которые сейчас записаны, и которые подали соответствующее обращение (сейчас это максимум 350 тысяч), будут привиты всеми вакцинами",- рассказал главный санврач.

Кузин отметил, что вакцина CoronaVac будет распределяться преимущественно на пункты прививания в отдаленных населенных пунктах, потому что у нее простые условия по хранению и логистике.

Напомним, что 22 июня началась вакцинация против коронавируса компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих привиться.

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