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Не тільки Pfizer: якими вакцинами щеплюють робочі колективи

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 10:13
Не тільки Pfizer: якими вакцинами щеплюють робочі колективи Фото: якими вакцинами щеплюють робочі колективи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні з кінця червня стартувала вакцинація від COVID-19 робочих колективів. Їх щеплюють тим препаратом, який є у наявності у вакцинальному центрі, це може бути як Pfizer, так і CoronaVac.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю ТСН.ua головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, під час імунізації не віддається перевага одному чи іншому препарату.

"Тобто, вони (робочих колективи - ред.) вакцинуються тією вакциною, яка є зараз у тих вакцинальних центрах або бригадах, які будуть виїжджати на цей організований колектив. Якщо у них є в достатній кількості вакцина Pfizer, вони братимуть її, якщо Sinovac - то її", - сказав Кузін.

Він висловив надію, що МОЗ зможе вирівняти цей відносно непропорційний розподіл за рахунок більшої кількості вакцини Pfizer, яка надходитиме до країни.

"Якщо раніше ми отримували її в доволі обмеженій кількості, то принаймні на липень - це майже мільйон доз. Організовані колективи, які зараз записані, і які подали відповідне звернення (зараз це максимум 350 тисяч), будуть вакциновані всіма вакцинами", - розповів головний санлікар.

Кузін зазначив, що вакцина CoronaVac буде розподілятися переважно на пункти щеплень у віддалених населених пунктах, бо у неї простіші умови по зберіганню і логістиці.

Нагадаємо, що 22 червня розпочалася вакцинація проти коронавірусу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих щепитися.

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