Pfizer просит разрешить бустерные дозы для всех совершеннолетних в США

Компания Pfizer просит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить бустерные дозы вакцины против COVID-19 для всех взрослых в возрасте от 18 лет и старше. Компания подала запрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВS News .

Компания сообщает, что новые данные крупного клинического испытания с участием более 10 000 полностью вакцинированных людей показали, что бустерная доза была более чем на 95% эффективна против COVID-19 по сравнению с людьми, которые были полностью вакцинированы, но не получили бустерную дозу.

В пресс-релизе Pfizer говорится, что за исследуемый период было 5 случаев COVID-19 в группе ревакцинации и 109 случаев в группе без ревакцинации.

Компания также заявляет, что эффективность бустерной дозы была одинаковой для разных возрастов, расовых и этнических групп.

Для того, чтоб решение было принято, сначала заявку рассмотрит FDA и выдаст регулирующее решение. Затем Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) представят клинические рекомендации.