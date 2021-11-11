Pfizer просить дозволити бустерні дози для всіх повнолітніх в США

Компанія Pfizer просить Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити бустерні дози вакцини проти COVID-19 для всіх дорослих віком від 18 років і старше. Компанія подала запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВS News .

Компанія повідомляє, що нові дані великого клінічного випробування з участю понад 10 000 повністю вакцинованих людей показали, що бустерна доза була більш ніж на 95% ефективна проти COVID-19 в порівнянні з людьми, які були повністю вакциновані, але не отримали бустерну дозу.

В прес-релізі Pfizer йдеться, що за досліджуваний період було 5 випадків COVID - 19 в групі ревакцинації і 109 випадків в групі без ревакцинації.

Компанія також заявляє, що ефективність бустерної дози була однаковою для різних вікових груп, расових та етнічних груп.

Для того, щоб рішення було прийнято, спочатку заявку розгляне FDA і видасть регулююче рішення. Потім центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) представлять клінічні рекомендації.