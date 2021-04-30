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Pfizer запросила разрешение на применение в ЕС своей вакцины для подростков

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 15:00
Pfizer запросила разрешение на применение в ЕС своей вакцины для подростков Фото: Pfizer запросила разрешение на применение в ЕС своей вакцины для подростков (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что в пятницу, 30 апреля, подали заявки в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на разрешение применения их вакцины от коронавируса среди подростков. Речь идет о возрастной категории 12-15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.

В случае если EMA одобрит заявку, вакцину можно будет применять во всех 27 государствах - членах Евросоюза.

Заявка основана на данных, полученных в ходе основного клинического испытания третьей фазы, в котором приняли участие 2 260 человек в возрасте от 12 до 15 лет.

Основные результаты этого испытания показали эффективность вакцины на уровне 100% у участников с или без предшествующей инфекции SARS-CoV-2 и устойчивый ответ антител.

"Вакцина в целом хорошо переносилась. Участники будут продолжать наблюдение за долгосрочной защитой и безопасностью в течение еще двух лет после введения второй дозы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее компании Pfizer и BioNTech обратились к американскому медицинскому регулятору с просьбой разрешить применение COVID-вакцины для подростков.

Кроме того, вакцину Pfizer заказала Украина. Согласно контракту, Украина до конца года должна получить 10 млн доз вакцины несколькими партиями. Также партию вакцины Pfizer Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX.

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